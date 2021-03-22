На юге Китая в городе Гуанчжоу мужчина устроил взрыв в офисном здании. В результате происшествия погиб сам смертник и еще четыре человека.

Также в результате подрыва пострадали еще пять человек, которые находились в здании.

Всех раненых доставили в больницу. Правоохранители расследуют инцидент.

По предварительным данным, подозреваемым был 59-летний местный житель по фамилии Ху, который скончался на месте происшествия.

Напомним, что несколько дней назад в Боярке под Киевом прогремел мощный взрыв. Как оказалось, уроженец Крыма изготовил самодельную бомбу, с помощью которой хотел "наказать" должницу, не отдававшую ему крупную сумму денег. Она сдетонировала, когда он приехал к дому своей жертвы.