Чем нельзя запивать алкоголь [ Редактировать ]
Врачи раскрыли самый вредный способ пить алкоголь. Специалисты отметили, что спиртное в любом случае наносит вред организму человека. Однако при этом они добавили, что не следует запивать алкоголь сладкой газировкой, так как она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль, передает newsyou.info.
Наркологи советуют после употребления алкоголя выпивать глоток какой-либо другой жидкости.
По их словам, это можно делать как после одной кружки или рюмки спиртного, так и после одного глотка алкогольного напитка. Например, для подобных целей можно использовать обычную воду или добавлять лед в напиток.
Эксперты подчеркивают, что данный метод позволит уменьшить ущерб, нанесенный организму, так как алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом, а также выводит калий, натрий, магний и кальций.
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