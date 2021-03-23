В американском штате Колорадо, в супермаркете, неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли десять человек, включая одного полицейского.

Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники.

Трагедия произошла в магазине King Soopers на юге города Боулдер. По данным издания, подозреваемого злоумышленника уже задержали. Официально эта информация пока не подтверждена.

В сети появилось видео, на котором видно, как полицейские выводят из здания мужчину в наручниках, он с окровавленной ногой.

Читайте также, в Соединенных Штатах в городе Хай-Пойнт случилось происшествие, в ходе которого мужчина открыл огонь по правоохранителям. На место происшествия прибыла тактическая группа и окружила дом, полицейские вели переговоры со злоумышленников.

Кроме того, во Франции вблизи города Сен-Жюст мужчина открыл стрельбу по полицейским. В итоге трое правоохранителей были убиты, еще один получил ранения.

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