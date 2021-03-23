Мужчина открыл стрельбу в супермаркете, есть жертвы [ Редактировать ]
В американском штате Колорадо, в супермаркете, неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли десять человек, включая одного полицейского.
Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники.
Трагедия произошла в магазине King Soopers на юге города Боулдер. По данным издания, подозреваемого злоумышленника уже задержали. Официально эта информация пока не подтверждена.
В сети появилось видео, на котором видно, как полицейские выводят из здания мужчину в наручниках, он с окровавленной ногой.
Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine #GunControl #GunControlNow #shooting #BoulderColorado #BoulderStrong #BoulderShooting pic.twitter.com/DESBGGEmq1— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) March 23, 2021
Читайте также, в Соединенных Штатах в городе Хай-Пойнт случилось происшествие, в ходе которого мужчина открыл огонь по правоохранителям. На место происшествия прибыла тактическая группа и окружила дом, полицейские вели переговоры со злоумышленников.
Кроме того, во Франции вблизи города Сен-Жюст мужчина открыл стрельбу по полицейским. В итоге трое правоохранителей были убиты, еще один получил ранения.
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