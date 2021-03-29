Смертники підірвали вибухівку поблизу католицької церкви в Індонезії [ Редактировать ]
14 людей постраждали внаслідок теракту в Індонезії.Смертники підірвали вибухівку біля входу до католицької церкви у Вербну неділю. Напад скоєно у портовому місті Макасарі.
Нападники приїхали мотоциклом та спробували прорватися крізь ворота - внаслідок вибуху вони загинули. Яке угруповання стоїть за цією атакою - поки що невідомо.
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