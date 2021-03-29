У Німеччині видовищним вибухом знесли застарілу електростанцію (відео) [ Редактировать ]
У Німеччині видовищним вибухом знесли застарілу електростанцію. Її вивели з експлуатації та почали готувати до демонтажу торік улітку. Щоб зруйнувати будівлю, знадобилося 420 кілограмів вибухівки.
Збудована 80 років тому, електростанція працювала на вугіллі. За два майбутніх десятиліття ФРН має намір відмовитися від використання цього палива.
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