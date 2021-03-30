В Украине за минувшие сутки, 28 марта, зафиксировано 10 533 новых случая коронавируса. Об этом говорится в новой статистике от МОЗ.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 10 533 человека;

летальных случаев - 286;

выздоровело - 3 576 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 662 942 человека;

выздоровели - 1 307 076 человек;

летальных исходов - 32 418;

За сутки заболели 367 детей и 250 медработников.



Сделано 96 947 ПЦР-тестов, 50 836 ИФА-тестов и 26 981 экспресс-тестов на антиген.



Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762), Одесской (721) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.

Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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