COVID в Украине: последняя информация о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 28 марта, зафиксировано 10 533 новых случая коронавируса. Об этом говорится в новой статистике от МОЗ.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 10 533 человека;
- летальных случаев - 286;
- выздоровело - 3 576 человека;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 662 942 человека;
- выздоровели - 1 307 076 человек;
- летальных исходов - 32 418;
За сутки заболели 367 детей и 250 медработников.
Сделано 96 947 ПЦР-тестов, 50 836 ИФА-тестов и 26 981 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762), Одесской (721) областях.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.
Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.
Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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