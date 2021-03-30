Время цветения сакур начинает постепенно сдвигаться к более раннему/ фото: planetofhotels.com

На территории Японии зафиксированы исторически ранние срок цветения вишни - сакуры. Последний раз рекорд раннего цветения сакуры был зафиксирован в 1409 году.

Как известно, "стандартные" сроки цветения сакуры приходятся на средину апрель. А в 2021 году сакура показала свой сказочный цвет в марте. За все время наблюдений за цветением японской вишни до 800-го года, появление цветов в марте было единичными случаями.

Отмечается, что ученые заметили, что время цветения сакур начинает постепенно сдвигаться в более ранний период. Этому способствует изменение климата и глобальное потепление, вызванное, в частности, разрастанием мегаполисов.

Читайте также, в Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса. Горожане и туристы смогут увидеть цветущие деревья в парках Токио и Осаки, однако веселые традиционные мероприятия в этом году проводить не будут.

Кроме того, ужгородские сакуры в этом году остались без внимания посетителей, а местные власти и бизнес уже подсчитывают убытки. Обычно в это время тысячи туристов становятся в очереди ради Селфи с цветами японской вишни.

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