Ранняя сказка: в Японии в рекордные сроки зацвела сакура [ Редактировать ]
На территории Японии зафиксированы исторически ранние срок цветения вишни - сакуры. Последний раз рекорд раннего цветения сакуры был зафиксирован в 1409 году.
Как известно, "стандартные" сроки цветения сакуры приходятся на средину апрель. А в 2021 году сакура показала свой сказочный цвет в марте. За все время наблюдений за цветением японской вишни до 800-го года, появление цветов в марте было единичными случаями.
Отмечается, что ученые заметили, что время цветения сакур начинает постепенно сдвигаться в более ранний период. Этому способствует изменение климата и глобальное потепление, вызванное, в частности, разрастанием мегаполисов.
Читайте также, в Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за коронавируса. Горожане и туристы смогут увидеть цветущие деревья в парках Токио и Осаки, однако веселые традиционные мероприятия в этом году проводить не будут.
Кроме того, ужгородские сакуры в этом году остались без внимания посетителей, а местные власти и бизнес уже подсчитывают убытки. Обычно в это время тысячи туристов становятся в очереди ради Селфи с цветами японской вишни.
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