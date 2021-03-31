Головнокомандувач ЗСУ розповів про нарощення російського війська біля українських кордонів [ Редактировать ]
Питання загострення на сході країни розглядала напередодні і Верховна Рада. Депутати заслухали головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.
Серед іншого він заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Запад 20-21" стягує до східних кордонів України батальйонні тактичні групи. За словами Хомчака, Кремль нарощує своє військо біля українських кордонів, щоб "продемонструвати рішучість своїх намірів.
Руслан Хомчак, головнокомандувач збройних сил України
РФ здійснюють поступове нарощення військ поблизу державного кордону України на Півночі, на Сході і на Півдні очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп що в сукупності є наявними та розгорнутими силами поблизу державного кордону з Україною створює військову загрозу державі. Розгорнуто угруповування російських окупаційних військ противника 1 і 2 армійські корпуси у складі 14 бойових бригад, полків та підрозділів забезпечення чисельність більше 28 тис. осіб, які діють за підтримки рос регулярних військ
по теме
Російська агресія в Україні змусила НАТО збільшити свій оборонний бюджет і присутність у Чорному морі. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг
Минобороны стягивает войска на восток и на юг для прекращения провокационных действий со стороны России и "реагирования на угрозы"
Три міжнародні правозахисні організації вимагають порушити в Росії кримінальну справу проти приватної військової компанії Вагнера за злочини у Сирії
Російська агресія в Україні змусила НАТО збільшити свій оборонний бюджет і присутність у Чорному морі. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление