Питання загострення на сході країни розглядала напередодні і Верховна Рада. Депутати заслухали головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Серед іншого він заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Запад 20-21" стягує до східних кордонів України батальйонні тактичні групи. За словами Хомчака, Кремль нарощує своє військо біля українських кордонів, щоб "продемонструвати рішучість своїх намірів.

Руслан Хомчак, головнокомандувач збройних сил України