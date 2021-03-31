На Донбасі бойовики відкривали вогонь сім разів [ Редактировать ]
Російські найманці напередодні 7 разів відкривали вогонь на сході України. Поблизу Пісків та Авдіївки ворог гатив із протитанкових гранатометів, а у передмісті Широкиного з великокаліберних кулеметів.
Також неподалік Причепилівки і Троїцького атакували зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає - запевнили у штабі.
по теме
Тим часом на східному фронті за добу зафіксовано сім ворожих обстрілів. Поблизу Зайцевого окупанти вели вогонь із мінометів 82 калібру. У передмісті Світлодарська противник ударив із гранатометів та великокаліберних кулеметів
На фронті за добу зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Неподалік Талаківки та Водяного окупанти атакували з мінометів 120 калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
На фронті минулої доби 10 порушень режиму тиші. Російські окупанти атакували позиції Збройних Сил неподалік Водяного, Широкиного, Гнутового та Шумів. Найбільше обстрілів зафіксовано поблизу Авдіївки
На Донбасі минулої доби - п'ять обстрілів. Поблизу Пісків російські найманці атакували позиції українських захисників із мінометів, а неподалік Богданівки та Водяного із гранатометів різних систем
В українському війську знову втрати. Цієї ночі на Донбасі загинув військовий. Бойовики обстріляли позиції армійців неподалік Старогнатівки. Загалом упродовж доби російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню