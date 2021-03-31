СБУ заблокували роботу інтернет-лиходіїв [ Редактировать ]
Кіберфахівці СБУ заблокували роботу мережі ботоферм, яка ширила фейки. Інтернет-лиходії розсилали інформацію на підтримку бойовиків так званих "ЛНР-ДНР". А також дискредитували вакцинацію в Україні. Встановили, що їх фінансували з території Росії через електронні гаманці.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та кілька сотень сім-карт. Схему організували четверо жителів Хмельницького.
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