Кіберфахівці СБУ заблокували роботу мережі ботоферм, яка ширила фейки. Інтернет-лиходії розсилали інформацію на підтримку бойовиків так званих "ЛНР-ДНР". А також дискредитували вакцинацію в Україні. Встановили, що їх фінансували з території Росії через електронні гаманці.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та кілька сотень сім-карт. Схему організували четверо жителів Хмельницького.