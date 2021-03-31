Радбез Ізраїлю відніс Чечню до списку терористичних загроз [ Редактировать ]
Ізраїль включив Чечню до списку терористичних загроз. Рішення ухвалив Радбез країни. Ізраїльських громадян закликають уникати відвідування цього російського регіону, а також прикордонної зони з Грузією.
Водночас там додали, що такі застереження є лише рекомендацією. І рішення кожен ізраїльтянин має ухвалювати під свою відповідальність. У Чечні вже заперечили такі заяви близькосхідної країни.
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