Ізраїль включив Чечню до списку терористичних загроз. Рішення ухвалив Радбез країни. Ізраїльських громадян закликають уникати відвідування цього російського регіону, а також прикордонної зони з Грузією.

Водночас там додали, що такі застереження є лише рекомендацією. І рішення кожен ізраїльтянин має ухвалювати під свою відповідальність. У Чечні вже заперечили такі заяви близькосхідної країни.