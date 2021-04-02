450 штучних водойм створили лісники в національному парку Індії. Усе аби врятувати тамтешніх тварин від спеки. На території парку та заповідника на заході Індії мешкає близько шестисот азійських левів.

І всі вони в зоні ризику. Температура в країні різко підскочила протягом останніх днів. У понеділок у Нью-Делі зафіксували 40 градусів за Цельсієм. І це найгарячіший день березня за останні 76 років.