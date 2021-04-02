На Буковині багатодітна сім'я залишилась без будинку після пожежі [ Редактировать ]
На Буковині багатодітна сім'я опинилася просто неба. Будинок, у якому мешкали батьки і п'ятеро їхніх дітей, вигорів дощенту. Нині родина погорільців живе у сусідів, а все село намагається зібрати для них гроші на нове помешкання. Іван Сірецький знає більше.
Чорні стіни та купа обвугленого дерева - все, що залишилось від будинку після пожежі у селі Тисовець. Ще місяць тому тут жила багатодітна сім'я - чоловік із дружиною та п'ятеро дітей. Жінка поралась на кухні, коли відчула запах диму. А вже за мить спалахнув дерев'яний дах. Благо, кажуть господарі, встигли винести з хати газовий балон.
Оксана Кицюра, жителька села Тисовець, погорілець:
Мы баллон вытащили, успела только духовку вытащить и два-три стульчика - все. И документы какие-то. А мои документы сгорели, и детей все сгорело, мы ничего толком не успели.
Першим загоряння побачив сусід. Він же викликав рятувальників.
Василь, житель села Тисовець, сусід погорільців:
Перша - наша сільська, а друга пожежна приїхала чернівецька. Чернівецька перша пожежна сюди догори не могла взагалі виїхати, у неї мотор просто не витяг.
Довелося зливати воду, щоб виїхати нагору. Вогонь гасили сім годин до першої ночі. Допомагав рятувальникам і найстарший син Денис. Каже, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.
Денис Цурек, житель села Тисовець:
Тут стара мідна, саме в цій хаті була проводка стара. Із-за неї всі ці проблеми. Мали навесні її міняти, але не встигли.
Кілька років тому в будинку замінили вікна. Цьогоріч планували відремонтувати домівку ззовні. А незадовго до пожежі добудували нову простору кухню і ванну.
Оксана Кицюра, жителька села Тисовець, погорілець:
Плакала, конечно, плакала, потому что мы делали с мужем все усилия, чтобы детям было все. И то, знаете, как в миг, все исчезло.
Помешкання відновленню не підлягає. Сім'я тимчасово живе у будинку сусідки, котра зараз у Польщі. Найважче - дітям, які сумують за рідними стінами.
Давид Семенческул, житель села Тисовець:
Ми гралися в телефонах, деколи, якщо не було інтернету, то просто грали в комп'ютер. Ми вчилися тут і все робили, і так і всього нема.
Денис Цурек, житель села Тисовець:
Тут моє дитинство пройшло все і не можу повірити, що воно згоріло. До сих пір.
Погорільцям допомагають волонтери та односельці. Хтось продуктами та одягом, а хтось - грішми. Зібрали певну суму, але щоб придбати інший будинок, цього недостатньо. Тому всім селом шукають небайдужих людей.
Юлія Єреміца, депутатка Великокучурівської сільської ради:
Ми ходили з скринькою безпосередньо з будинку в будинок. Крім того, волонтерський рух розставив у всіх закладах в нашому селі та в інших селах волонтерські скриньки. Крім того, збір грошей був організований у нашій церкві села Тисовець.
Наразі різні варіанти щодо виділення житла родині розглядає місцева влада.
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