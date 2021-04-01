Pfizer сделали фантастическое заявление об эффективности своей вакцины [ Редактировать ]
Вакцина от коронавирусной инфекции от компаний Pfizer/BioNTech во время третьей фазы испытаний показала эффективность антител в борьбе с COVID-19 до полугода
В ближайшем будущем планируется, что представители компании представят подробный отчет по исследованиях препарата.
В течение шести месяцев после приема второй дозы у участников испытаний не наблюдалось серьезных проблем. Побочные эффекты в целом соответствовали ранее полученным результатам. Безопасность вакцины в настоящее время оценена у более чем 44 тысяч участников в возрасте от 16 лет и старше.
Отмечается, что вакцина Pfizer и BioNTech на 91% помогает предотвратить заболевание COVID. К тому же на 100% оказалась эффективной в предотвращении заболевания среди участников испытаний в Южной Африке, где доминирует новый вариант B1351.
Читайте также, вакцина от коронавируса Comirnaty, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer на 100% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. У всех подопытных наблюдалась хорошая переносимость препарата с побочными эффектами.
Кроме того, фармацевтическая компания Pfizer тестирует препарат, который способен уничтожить коронавирусную инфекцию внутри человеческого организма. Использование этих разработок было эффективным как при отдельном использовании, так и при сочетании с другими противовирусными препаратами.
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