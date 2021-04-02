Байден позвонит Зеленскому: стала известна дата [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Президент США Джо Байден в пятницу, 2 апреля, проведет первый с момента своего вступления в должность телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, в Белом доме обеспокоены наращиванием группировки российских войск на границе с Украиной.
Разговор двух президентов состоится после напряженной "телефонной дипломатии" на этой неделе между Киевом и Вашингтоном. С высшими украинскими чиновниками связались госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин.
По словам источника в администрации Байдена, украинские официальные лица в течение нескольких недель настойчиво просили о разговоре между Зеленским и Байденом. В частности, этот вопрос поднимался во время телефонного разговора между советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Politico пишет, что "Байден держал Украину на расстоянии вытянутой руки", в то же время тихо настаивая на проведении дальнейших реформ в стране, которую он много лет знает и посещал в качестве вице-президента. В США расценивают Украину как важнейший фронт усилий Запада по сдерживанию России.
Напомним, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что телефонный разговор между Зеленским и Байденом может быть отложен на будущее, поскольку сейчас у новой американской администрации "на повестке дня очень много вопросов".
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