Залізнична катастрофа на Тайвані: що спричинило аварію? [ Редактировать ]
Масштабна залізнична катастрофа на Тайвані. Пасажирський експрес перекинувся в гірському тунелі. Жертвами стали близько пів сотні людей, ще десятки залишаються заблокованими в понівечених вагонах.
Що спричинило аварію і як просувається операція зі звільнення пасажирів - дивіться далі.
П'ятниця перед святковими вихідними. У країні відбувається фестиваль Цинмін, відомий як День прибирання могил. По всьому Тайваню люди їдуть на кладовища провідати померлих родичів. Залізничний експрес Taroko прямував зі столиці в місто Тайдун. За останніми даними, у вагонах їхало близько пів тисячі пасажирів. Багато хто з них стояв.
Зненацька я впала зі свого місця на підлогу, вдарилася головою і відчула, що тече кров.
Експрес саме виходив із одного з тунелів, як у нього врізалася ремонтна машина. Від удару вагони порозкидало, наче іграшкові. Кілька з них перекинулися всередині тунелю.
Причіп будівельної машини зісковзнув із дороги і вдарився в поїзда. Уся голова складу пошкоджена.
Близько ста пасажирів евакуювали з перших чотирьох вагонів потяга, а вагони з п'ятого по восьмий буквально розірвало в тунелі. До них дістатися рятувальникам украй складно.
Усередині тунелю не було місця, ми мусили вилазити на дах вагона, щоб вийти.
Жертвами фатального зіткнення стали щонайменше 50 людей. Травмованих майже півтори сотні. Серед загиблих - двоє японців, один громадянин Франції та житель острова Макао. Місцеві ЗМІ називають цю катастрофу найбільшою за останні сімдесят років.
по теме
Вибух у житловому будинку в Одесі у квартирі рвонув газ. Одна людина загинула, четверо в лікарнях. Як почуваються постраждалі? І чи зможуть мешканці повернутися до своїх пошкоджених осель?
Вагоны состава после аварии врезались в стену тоннеля
Напередодні зійшов з рейок пасажирський потяг "Інтерсіті" "Київ-Запоріжжя"
Не доїхав до кінцевої станції 50 кілометрів. Поблизу міста Славгород з колій зійшло 6 з 9 вагонів пасажирського потяга "Інтерсіті" "Київ - Запоріжжя"
Щонайменше п'ятеро людей загинули, десятки травмовані внаслідок торнадо на півночі Алабами, у США. Стихія позривала дахи з будинків, вирвала з корінням дерева, зруйнувала лінії електропередач