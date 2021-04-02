Масштабна залізнична катастрофа на Тайвані. Пасажирський експрес перекинувся в гірському тунелі. Жертвами стали близько пів сотні людей, ще десятки залишаються заблокованими в понівечених вагонах.

Що спричинило аварію і як просувається операція зі звільнення пасажирів - дивіться далі.

П'ятниця перед святковими вихідними. У країні відбувається фестиваль Цинмін, відомий як День прибирання могил. По всьому Тайваню люди їдуть на кладовища провідати померлих родичів. Залізничний експрес Taroko прямував зі столиці в місто Тайдун. За останніми даними, у вагонах їхало близько пів тисячі пасажирів. Багато хто з них стояв.

Зненацька я впала зі свого місця на підлогу, вдарилася головою і відчула, що тече кров.

Експрес саме виходив із одного з тунелів, як у нього врізалася ремонтна машина. Від удару вагони порозкидало, наче іграшкові. Кілька з них перекинулися всередині тунелю.

Причіп будівельної машини зісковзнув із дороги і вдарився в поїзда. Уся голова складу пошкоджена.

Близько ста пасажирів евакуювали з перших чотирьох вагонів потяга, а вагони з п'ятого по восьмий буквально розірвало в тунелі. До них дістатися рятувальникам украй складно.

Усередині тунелю не було місця, ми мусили вилазити на дах вагона, щоб вийти.

Жертвами фатального зіткнення стали щонайменше 50 людей. Травмованих майже півтори сотні. Серед загиблих - двоє японців, один громадянин Франції та житель острова Макао. Місцеві ЗМІ називають цю катастрофу найбільшою за останні сімдесят років.