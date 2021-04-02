Тих, хто може не платити ЄСВ побільшало

Тих, хто може не платити ЄСВ побільшало. Йдеться про "сплячих" ФОПів та ФОПів сумісників, за яких соцвнесок сплачують роботодавці. Нововведення запрацювало від початку року, втім роз'яснення територіальні податкові почали оприлюднювати нещодавно.

Отже, як працює нова норма і що кажуть ті, хто очікував на ці зміни - Ірина Розова.

Довгоочікувана норма, що закінчила епоху дискримінації серед платників єдиного соціального внеску.

Це була просто безглузда подвійна сплата єдиного соціального внеску.

Нарешті, тим хто працює на себе та одночасно перебуває у трудових відносинах не потрібно двічі сплачувати ЄСВ. Олексій поєднує дві роботи майже десять років. В основний час працює консультантом на СТО - діагностує елітні авто.

Олексій Ткаченко:

В свободное время я веду предпринимательскую деятельность, которая тоже связана с автомобилями.

Чоловік розповідає: ФОП зараз практично не прибутковий. Тож норма, яка дозволяє не платити ЄСВ двічі доречна, як ніколи.

Олексій Ткаченко, підприємець:

Естественно реакция позитивная, потому что снижается финансовая нагрузка на меня, особенно сейчас, во время коронавируса, во время пандемии.

Цю гарну новину Олексію повідомили на основному місці роботи. Бо додаткову зайнятість працівників тут підтримують.

Валерій Коцупал, директор СТО:

За них все необходимые налоги мы платим, а то что сейчас их освободили от уплаты единого налога как предпринимателей, это очень все приветствуется.

Запрацювали поправки до закону з першого січня. Пропозицією скористатися можуть як "загальники", так і "єдинники" за умови, що роботодавець сплатив за них ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Тобто 1320 гривень. За розрахунками податкової таких мікропідприємців в нашій країні близько 300 тисяч.

Олег Гетман, експерт з податкових питань:

Це по суті подвійний внесок, який не суттєво впливав на наступні пенсійні надходження. Це не податок, це внесок він вже сплачується один раз десь на підприємстві, то ФОП, який там заробляє не знаю таксі, він вечорами підробляє чи на вихідних щось робить в інший час він точно не має сплачувати ЄСВ повторно.

Доводити факт сплати роботодавцем ЄСВ у податковій не потрібно. У звіті такі працівники проставляють прочерки за відповідні місяці. В електронному варіанті поля залишаються не заповненими.

Роман Свіца, начальник Державної податкової служби:

По бажанню або прочерк, або може самостійно додатково визначити, крім того, що роботодавець визначає, він може додатково визначити самостійно собі, тобто якщо він бажає чуть більшу пенсію отримати в подальшому.

Якщо ж роботодавець сплатив ЄСВ, але менший за мінімальний, ФОПівцям таки доведеться заплатити.

Роман Свіца, начальник Державної податкової служби:

У разі якщо, виявляється, що сума менша ніж законодавством визначено, підприємець зобов'язаний буде в повному розмірі заплатити мінімальний внесок.

Звільнили від сплати ЄСВ і так званих "сплячих" ФОПів, які перебувають на загальній системі оподаткування. Загалом, нововведенням задоволені й працівники, і роботодавці. Бо в нашій країні й без того, навантаження на заробітну плату нині становить понад сорок відсотків. І за цим показником ми випереджаємо значну кількість навіть розвинених країн.