Обыски, проводимые властью у членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под смехотворным предлогом расследования, касающегося общественного движения "Украинский выбор", продолжаются.

2 апреля, поздно вечером, начался обыск у еще одного активного члена партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Подобные действия указывают на системный характер политических репрессий и запугивания и демонстрируют основную задачу послушных исполнителей Зеленского, формирующих аналог "сталинского следственного конвейера": постоянным давлением попытаться измотать идейных противников действующей власти, создать невыносимые психологические и бытовые условия, погрузить в атмосферу морального террора.

Очевидно, что такими действиями власть и правоохранительные органы, обслуживающие ее преступные интересы, не стремятся получить доказательства незаконной деятельности "Украинского выбора". Их нет и не может быть, что подтверждается регулярно публикуемыми фотографиями, сделанными в ходе обысков, когда следователи изымают брошюры о… здоровом образе жизни, который пропагандировал "Украинский выбор".

И это притом, что органам следствия точно известно - "Украинский выбор" не имеет никакого отношения к событиям 2014 года в Крыму: с началом крымских событий часть обособленных подразделений организации в АРК потеряла связь с "Украинским выбором", и соответствующие меры реагирования были приняты руководящими органами организации, а обособленные подразделения нашей организации в Крыму были ликвидированы, о чем свидетельствует обнародование партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявлений и документов.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что единственное реальное дело, доказательства по которому могут быть собраны в результате подобных следственных действий, - это дело о преступлениях Зеленского и его окружения, который провалил все важнейшие задачи, стоявшие перед ним: установление мира на Донбассе, вакцинацию населения, подъем экономики. Который прямо обманул украинцев, говоря о снижении вдвое тарифов на жилищно-коммунальные услуги или о том, что "пришел на один срок". Последнее все равно окажется правдой, но не потому, что этого хочет Зеленский.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает необходимым привлечь внимание украинских граждан и международной общественности к очевидному факту: все обвинения в адрес членов и руководства нашей партии, внесудебные расправы над ними и санкции, нападения и акции сотрудничающих с властью национал-радикалов, многие из которых обвиняются в совершении убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений, основаны не на фактах и доказательствах, а на громких заявлениях, клевете и произволе власти. И этот произвол стал возможен лишь после фактического уничтожения свободы слова в стране, введения цензуры, запрещенной Конституцией, закрытия трех популярных национальных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, ряда других СМИ и массированного закрытия интернет-сайтов.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"