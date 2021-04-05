До Дніпра доправили п'ятьох поранених бійців, двоє з них - у тяжкому стані. У мобільному шпиталі їм надали першу невідкладну допомогу та прооперували. Далі - евакуювали потягом до Дніпра.

Найважчий Олексій перебуває в реанімації лікарні імені Мечникова. Військовослужбовець зазнав поранення в живіт під Красногорівкою. Усе сталося вночі з п'ятниці на суботу. Тоді були обстріли з боку бойовиків.

Обставини поранень інших армійців не розголошують.

Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова: