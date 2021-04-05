До Дніпра доправили поранених на Донбасі бійців [ Редактировать ]
До Дніпра доправили п'ятьох поранених бійців, двоє з них - у тяжкому стані. У мобільному шпиталі їм надали першу невідкладну допомогу та прооперували. Далі - евакуювали потягом до Дніпра.
Найважчий Олексій перебуває в реанімації лікарні імені Мечникова. Військовослужбовець зазнав поранення в живіт під Красногорівкою. Усе сталося вночі з п'ятниці на суботу. Тоді були обстріли з боку бойовиків.
Обставини поранень інших армійців не розголошують.
Сергій Риженко, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова:
Тяжелый, пока в реанимации политравмы. Лечим, надеемся, что он обязательно выживет. Ранение в живот - одно из самых опасных ранений войны, потому что просчитать все последствия очень трудно.
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