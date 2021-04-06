Цього тижня МОЗ підпише новий контракт на поставку антиковідної вакцини. Про це повідомив очільник міністерства Максим Степанов. Йдеться про закупівлю 10 мільйонів доз препарату.

Про яку саме вакцину мова - Степанов не уточнив. Нині Київ очікує на поставку 22 мільйонів доз, 8 мільйонів з яких - гарантовані програмою COVAX.