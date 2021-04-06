МОЗ України закупатиму нову антиковідну вакцину [ Редактировать ]
Цього тижня МОЗ підпише новий контракт на поставку антиковідної вакцини. Про це повідомив очільник міністерства Максим Степанов. Йдеться про закупівлю 10 мільйонів доз препарату.
Про яку саме вакцину мова - Степанов не уточнив. Нині Київ очікує на поставку 22 мільйонів доз, 8 мільйонів з яких - гарантовані програмою COVAX.
по теме
Ще 15 мільйонів доз вакцини проти ковіду планують закупити в Мінохорони здоров'я. Про це під час засідання Уряду заявив міністр Максим Степанов. За його словами, завдяки цьому у 2021 році вдасться прищепити переважну кількість дорослого населення країни
У Німеччині пришвидшили темпи вакцинації населення. Відсьогодні щеплювати зможуть і сімейні лікарі, а військовим у центрах Бундесверу ін'єкції роблять цілодобово
В Україні 10 регіонів у "червоній" карантинній зоні. Це Київщина, Житомирщина, Львівщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Івано-Франківщина, Закарпатська, Чернівецька і Чернігівська області
Нині в "червоній" зоні 10 областей і Київ. Наближається до цього переліку Донеччина, там вже два дні перевищені показники інфікування і рівня госпіталізацій
Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні стрімко погіршується. Минулої доби інфікувалося 19 тисяч 800 людей. Померло 433. І кількість заражень, і смертей - найвища від початку пандемії, зауважили в МОЗі