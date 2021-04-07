В Італії проти карантину виступають ресторатори. Мітинг переріс у сутички з поліцією. Сотні власників кафе та їдалень зібралися перед парламентом - вони вимагають скасувати обмеження, що дозволяють їхнім закладам працювати тільки "на виніс".

У бік поліції полетіли пляшки. Після цього правоохоронці відтіснили розлючений натовп від входу до урядової будівлі.

Повноцінна робота ресторанів в Італії заборонена щонайменше до 30 квітня. Нині країна переживає новий сплеск захворюваності на COVID-19.

Моніка, власниця ресторану: