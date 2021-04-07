В Італії роздратовані локдауном ресторатори побилися з поліцією [ Редактировать ]
В Італії проти карантину виступають ресторатори. Мітинг переріс у сутички з поліцією. Сотні власників кафе та їдалень зібралися перед парламентом - вони вимагають скасувати обмеження, що дозволяють їхнім закладам працювати тільки "на виніс".
У бік поліції полетіли пляшки. Після цього правоохоронці відтіснили розлючений натовп від входу до урядової будівлі.
Повноцінна робота ресторанів в Італії заборонена щонайменше до 30 квітня. Нині країна переживає новий сплеск захворюваності на COVID-19.
Моніка, власниця ресторану:
Вони відібрали наше право на працю, нашу гідність. У нас уже не лишилося грошей на хліб! У мене троє дітей. І я не знаю, як сказати їм, що мені ні за що купити їм взуття, бо вже 14 місяців уряд не дає нам працювати!
по теме
Зашморг на бізнесі: попри те, що вони не працюють - з підприємців вимагають оренду, а ще податки, кредити за товари, комуналка
Попри те, що в місті діють карантинні заходи, люди зібралися на святкування без захисних масок. дозволів на проведення заходу організатори теж не мали
У Парижі знову протести: слідом за рестораторами та працівниками кінотеатрів демонстрацію влаштували театрали
Як перекваліфікуватися, якщо втратили роботу через пандемію?
В опозиції вважають: влада має спростити умови отримання державної допомоги і взагалі пом'якшити карантинні обмеження для бізнесу