В среду, 7 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что на данном этапе в Украине нет необходимости вводить тотальный локдаун. Об этом он заявил во время заседания правительства

По его словам, адаптивный карантин является эффективным и дает результаты.

По его словам, сейчас в некоторых регионах "красной" зоны наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. Такие регионы в скором времени могут перейти в "оранжевую" зону.

Фиксируется уменьшение количества больных и снижения нагрузки на больницы. Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в "оранжевую" зону. Это в очередной раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости.

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Кроме того, с 5 апреля 2021 года в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам. Контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения запроса.

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