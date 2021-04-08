Отставка Витренко: в Минэнерго опровергли информацию [ Редактировать ]
В четверг, 8 апреля, в Министерстве энергетики сообщили о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко отрицает информацию о том, что он написал заявление об отставке.
Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер… Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни.
В ведомстве отметили, что Витренко отправился в Доху 29 марта для переговоров с генеральным директором компании Qatar Petroleum, государственным министром по энергетике Саадом бин Шеридой Аль-Каабе для формирования договоренностей в энергетической сфере и для подготовки официального визита президента Украина в Катар.
Достигнутые договоренности между государствами были зафиксированы 5 апреля был подписан ряд двусторонних документов. 7 апреля Витренко вернулся в Киев.
Напомним, что днем ранее появилась информация о том, что Витренко написал заявление об увольнении.
Ранее Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Владимира Жмака.
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