В Киеве патовая ситуация с коронавирусом: "неприкасаемые" больницы принимают пациентов [ Редактировать ]
В столице в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и недостатком мест в оборудованных медучреждениях, отделения для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией откроются в детских больницах и роддомах, которые ранее даже не рассматривались как учреждения подобного типа.
В Минздраве заявили, что вспышка COVID-19, которая в настоящее время "зверствует" в Украине, является наихудшей за все время эпидемии.
Отмечается, что больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды. Таким образом, ковидные отделения появятся в новых медицинских учреждениях в ближайшее время.
Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 7 апреля, зафиксировано 19 419 новых случаев заражения коронавирусом. Отметка близится к 20 тысячам и в скором времени может побить прошлый рекорд по количеству зараженных - 20 341 человек.
Кроме того, в Национальной академии наук Украины дали прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине. Несмотря на рост показателей эпидемической динамики, антирекорды по новым и летальным случаям, темпы распространения коронавируса снижаются.
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