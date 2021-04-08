Транзитные пригородные поезда посадку/высадку в регионе осуществлять не будут/ фото: TSN

"Укрзализныця" приняла решение закрыть движение пригородных поездов по все территории Хмельницкой области в связи с внесением региона в "красную зону" карантина. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, такое важное решение было принято региональной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области Укрзализныця с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.

Отмечается, что транзитные пригородные поезда посадку, а также высадку пассажиров на территории Хмельницкой области делать не будут.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области вводят ограничения, определенные для "красной зоны" эпидемической опасности. Они начнут действовать со среды, 7 апреля, до 18 апреля. Решение о введении более жестких ограничений на территории области приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме того, руководство "Укрзализныци" решило продлить запрет на перевозки пассажиров в части областей, где наблюдается высокий показатель COVID-19 до 6 апреля. Такая ситуация касается Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областей.

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