В Хмельницкой области остановились все поезда: что произошло [ Редактировать ]
"Укрзализныця" приняла решение закрыть движение пригородных поездов по все территории Хмельницкой области в связи с внесением региона в "красную зону" карантина. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, такое важное решение было принято региональной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области Укрзализныця с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.
Отмечается, что транзитные пригородные поезда посадку, а также высадку пассажиров на территории Хмельницкой области делать не будут.
Ранее мы писали, что в Хмельницкой области вводят ограничения, определенные для "красной зоны" эпидемической опасности. Они начнут действовать со среды, 7 апреля, до 18 апреля. Решение о введении более жестких ограничений на территории области приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Кроме того, руководство "Укрзализныци" решило продлить запрет на перевозки пассажиров в части областей, где наблюдается высокий показатель COVID-19 до 6 апреля. Такая ситуация касается Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областей.
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