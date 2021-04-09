Космический корабль "Союз МС-18", который россияне назвали "Ю.А. Гагарин", пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает "Роскосмос".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур утром 9 апреля.

В новый состав экипажа МКС вошли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Они присоединятся к работающему на станции экипажу в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи.

Экспедиция продлится 191 сутки. По плану космонавты должны провести около 50 научных экспериментов и выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля "Наука".

Напомним, что в 2021 году Россия планирует отправить на Международную космическую станцию два новых модуля.

В апреле 2021 года к МКС запустят 25-тонный многоцелевой лабораторный модуль "Наука". Он встанет на место модуля "Пирс", который будет отстыкован и затоплен.

В сентябре 2021 года намечается запуск узлового модуля "Причал". Он имеет шесть стыковочных узлов для других модулей и космических кораблей. Дальше в планах - отправка научно-энергетического модуля "НЭМ-1".