Корабль с новым экипажем пристыковался к МКС [ Редактировать ]
Источник: Роскосмос
Космический корабль "Союз МС-18", который россияне назвали "Ю.А. Гагарин", пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает "Роскосмос".
Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур утром 9 апреля.
В новый состав экипажа МКС вошли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.
Они присоединятся к работающему на станции экипажу в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи.
Экспедиция продлится 191 сутки. По плану космонавты должны провести около 50 научных экспериментов и выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля "Наука".
Напомним, что в 2021 году Россия планирует отправить на Международную космическую станцию два новых модуля.
В апреле 2021 года к МКС запустят 25-тонный многоцелевой лабораторный модуль "Наука". Он встанет на место модуля "Пирс", который будет отстыкован и затоплен.
В сентябре 2021 года намечается запуск узлового модуля "Причал". Он имеет шесть стыковочных узлов для других модулей и космических кораблей. Дальше в планах - отправка научно-энергетического модуля "НЭМ-1".
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