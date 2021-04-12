Китайські шахти - одні з найнебезпечніших у світі

У Китаї триває рятувальна операція на шахті. Від суботи 21 гірник залишається заблокованим у вугільній копальні. Через затоплення, штольню знеструмило, і люди опинилися в підземній пастці.

Вісьмох вдалося визволити одразу. Місце перебування решти - поки що не встановили. Китайські шахти - одні з найнебезпечніших у світі.

Від початку року на них уже сталася ціла низка інцидентів із численними жертвами.