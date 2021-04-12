У Китаї рятують гірників із заблокованої шахти [ Редактировать ]
У Китаї триває рятувальна операція на шахті. Від суботи 21 гірник залишається заблокованим у вугільній копальні. Через затоплення, штольню знеструмило, і люди опинилися в підземній пастці.
Вісьмох вдалося визволити одразу. Місце перебування решти - поки що не встановили. Китайські шахти - одні з найнебезпечніших у світі.
Від початку року на них уже сталася ціла низка інцидентів із численними жертвами.
по теме
Угольную шахту в китайском районе Синьцзяня затопило в результате аварии
На місцевій копальні упала кліть, якою гірників спускають під землю - всередині було одинадцять людей, п'ятеро з них зараз у лікарні. Чому сталася аварія?
Сьогодні обласне Управління Держпраці розпочинає службову перевірку у зв'язку з надзвичайною подією. Також своє розслідування проведуть правоохоронці
Травмы получили 9 шахтеров, они госпитализированы. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести
Масштабна залізнична катастрофа на Тайвані. Пасажирський експрес перекинувся в гірському тунелі. Жертвами стали близько пів сотні людей, ще десятки залишаються заблокованими в понівечених вагонах