У Полтаві прогулянка на човні закінчилася смертю двох людей [ Редактировать ]
В одному з районів Полтави поблизу дамби на річці Ворскла перекинувся гумовий човен. Двоє чоловіків загинули. У плавзасобі перебувало троє. Доля третьої людини невідома. Досі тривають пошуки повідомили в ДСНС.
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