Наркотики за біткоїни. У Дніпрі поліція викрила потужну нарколабораторію, яка виготовляла амфетамін. Оплату наркоторговці брали криптовалютою.

Діяли на базі промислового підприємства. Правоохоронці вилучили понад тонну психотропної речовини. Затримали вісім учасників злочинної групи, які масово збували амфетамін. Робили це через телеграм-канали та інтернет-сайти. Щомісяця постачали на чорний ринок мільйон двісті тисяч доз. І мали до ста двадцяти мільйонів гривень прибутку.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України: