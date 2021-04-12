У Дніпрі поліція викрила потужну нарколабораторію [ Редактировать ]
Наркотики за біткоїни. У Дніпрі поліція викрила потужну нарколабораторію, яка виготовляла амфетамін. Оплату наркоторговці брали криптовалютою.
Діяли на базі промислового підприємства. Правоохоронці вилучили понад тонну психотропної речовини. Затримали вісім учасників злочинної групи, які масово збували амфетамін. Робили це через телеграм-канали та інтернет-сайти. Щомісяця постачали на чорний ринок мільйон двісті тисяч доз. І мали до ста двадцяти мільйонів гривень прибутку.
Ігор Клименко, голова Національної поліції України:
Кожен бажаючий розміщував своє замовлення на одному з цих електронних сайтів. Після цього з ним зв'язувався оператор та пропонував перевести криптовалюту на визначений електронний гаманець. І потім ця продукція розповсюджувалася по всій Україні або шляхом поштового сервісу, або шляхом так званих кладів по три-пять кілограмів.
по теме
У Харкові виявили злочинну групу, яка переправляла наркотики на окуповані території Донбасу. Ділки ховали препарати в дитячих іграшках та звичайних посилках
Національна гвардія на вулицях Міннесоти. Там знову заворушення через смерть темношкірого. Менш як рік тому США охопили протести через убивство Джорджа Флойда в тому-таки штаті. Що сталося цього разу?
Наша наступна історія - про те, як покарати іноземця, який скоїв злочин проти українця. Зараз вітчизняні правоохоронці оголосили полювання на французького дипломата
От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия
Стрілянина в США. Одна людина загинула, шестеро - поранені. Інцидент стався на меблевій фабриці в місті Браян, штат Техас. Нападник утік, та вже за кілька годин його затримали поліцейські