У Франції забороняють внутрішні авіарейси [ Редактировать ]
Заборонити короткі внутрішні авіаперельоти вирішили у Франції. Відповідний законопроєкт підтримали в нижній палаті парламенту. Документ ще має затвердити французький Сенат.
Проєкт закону вимагає скасувати авіамаршрути, які можна подолати потягом за менш, ніж дві з половиною години. Французькі депутати вважають, що таке рішення допоможе боротися із забрудненням атмосфери і зміною клімату.
Авіаіндустрія ініціативу розкритикувала: мовляв, галузь і так зазнала мільйонних збитків через пандемію.
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