Заборонити короткі внутрішні авіаперельоти вирішили у Франції. Відповідний законопроєкт підтримали в нижній палаті парламенту. Документ ще має затвердити французький Сенат.

Проєкт закону вимагає скасувати авіамаршрути, які можна подолати потягом за менш, ніж дві з половиною години. Французькі депутати вважають, що таке рішення допоможе боротися із забрудненням атмосфери і зміною клімату.

Авіаіндустрія ініціативу розкритикувала: мовляв, галузь і так зазнала мільйонних збитків через пандемію.