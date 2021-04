В городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, вторые сутки продолжаются массовые протесты из-за убийства полицейскими 20-летнего афроамериканца Данте Райте. Об этом сообщает CNN.

Точное число участников протестов не приводится, очевидцы с места событий сообщают, что на улицы вышло несколько сотен человек. Во время протестов начались столкновения с полицией: участники акции стали закидывать копов бутылками, фейерверками и кирпичами, а также пытались ослепить их лазерами. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В некоторых районах Бруклин-Сентер введен комендантский час, отменены все спортивные мероприятия. Мэр города на фоне протестов принял решение уволить городского управляющего.

They just launched several canisters of teargas to the doorway of the apartments across the street @WCCO pic.twitter.com/bemoDYH022