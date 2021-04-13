В США продолжаются волнения из-за убийства полицейским юного афроамериканца (видео) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
В городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, вторые сутки продолжаются массовые протесты из-за убийства полицейскими 20-летнего афроамериканца Данте Райте. Об этом сообщает CNN.
Точное число участников протестов не приводится, очевидцы с места событий сообщают, что на улицы вышло несколько сотен человек. Во время протестов начались столкновения с полицией: участники акции стали закидывать копов бутылками, фейерверками и кирпичами, а также пытались ослепить их лазерами. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В некоторых районах Бруклин-Сентер введен комендантский час, отменены все спортивные мероприятия. Мэр города на фоне протестов принял решение уволить городского управляющего.
They just launched several canisters of teargas to the doorway of the apartments across the street @WCCO pic.twitter.com/bemoDYH022— David Schuman (@david_schuman) April 13, 2021
Полицейские задержали 20-летнего афроамериканца Данте Райте поздно вечером 11 апреля. Патрульные остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Мужчина отказался подчиняться требованиям копов, и один из них выстрелил в него. Позднее выяснилось, что полицейский был обязан применить электрошокер, а не стрелять на поражение.
Напомним, что в мае 2020 года в Миннесоте при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его повалили на асфальт, а один из полицейских при удержании надавил ему коленом на шею. После этого мужчина умер в больнице. Полицейских обвинили в расизме и предвзятом отношении к темнокожим. В США начались массовые протесты, которые не прекращаются до сих пор.
Ранее сообщалось, что в крови Флойда Джорджа нашли коронавирус и наркотики.
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