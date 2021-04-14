Без шкіл, дитсадків і розваг, зате - зі спец-перепустками замість квитків. У Києві локдаун подовжили до кінця квітня! А все тому що хворих не меншає. У лікарнях немає вільних ліжок, і найстрашніше - заповнені дитячі реанімації!

Тож як живе столиця в режимі суворого карантину? І що потрібно для одужання "червоного" Києва?

Оце біле - це немає легень. Це вони не дихають.

Це рентгенівський знімок однієї з наймолодших пацієнток дитячої інфекційної лікарні в Києві. У дитини уражено понад 50% легень. Як кажуть самі лікарі, їх "спалив" ковід. З діагнозом "коронавірус" у лікарні зараз 41 дитина. Більшість - дошкільнята. П'ятеро - на кисневій підтримці. І один маленький пацієнт у реанімації.

Бачите, який підступний цей ковід, що не знаєш, - де, по чому вдарить.

Сьогодні тільки поступили. Ще будемо здавати всі аналізи.

Они не видят, что происходит в больницах. Люди не понимают, насколько это все серьезно.

Минулого тижня, кажуть лікарі, кількість госпіталізацій почала потроху зменшуватися. Переконані - це результат запровадженого у столиці локдауну.

Тетяна Камінська, головний лікар Київської дитячої інфекційної лікарні:

Якщо у нас кожний день до цього було 20-25 надходжень, то зараз ми бачимо десь близько десяти.

Та якщо подивитися на загальну статистику захворювань - вона не така оптимістична. Лише за минулу добу у столиці від коронавірусу померли 47 людей. Майже півтори тисячі - захворіли. І київська влада на такі цифри відреагувала подовженням ще на два тижні локдауну. Жорсткі обмеження діятимуть до 30 квітня.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Заклади громадського харчування працюватимуть лише "на виніс" чи доставку. Залишаться закритими всі школи і дитячі садочки, увесь громадський транспорт працюватиме виключно за спеціальними перепустками.

Таку новину кияни сприйняли по-різному. Не підтримують локдаун здебільшого ті, кого нові правила залишили без роботи.

Плохо. Честно. Тому що я на роботу не можу дістатися - сиджу вдома, а кушать то хочеться.

Все ж таки Великдень іде і треба людям щось купити, кудись під'їхати. Проблема!

Спецперепустки для проїзду у столичному транспорті отримали загалом півмільйона людей. Діятимуть вони до зняття обмежень. Документи особисто при вході в тролейбуси і трамваї перевіряє кондуктор або водій.

А от кількість маршруток на дорогах столиці суттєво скоротилася. Через збитковість перевізники відмовляються відправляти автобуси в рейси. Водії, які все ж таки наважуються виходити на маршрут, карантинних обмежень здебільшого не дотримуються: не стежать ані за кількістю пасажирів, ані за наявністю в них перепусток на проїзд у громадському транспорті.

Так виглядає маршрутка зсередини у годину пік. І це при тому, що дозволена кількість пасажирів у салоні під час локдауну не може перевищувати 50 відсотків від характеристик транспорту.

Подібна картина й у метрополітені - зранку й надвечір. Переповнені вагони, натовпи людей на ескалаторах і платформах. І, звичайно, - жодної соціальної дистанції. До речі, перепустки в підземці перевіряють прискіпливо. На кожному вході чергують правоохоронці.

Діана Шудько, речниця Оболонського управління поліції:

Вони контролюють охорону громадського порядку, вони проводять профілактичні бесіди з людьми, із дебоширами, якщо вони агресивно поводяться.

Якщо ж ситуація із захворюваністю на ковід до 30 квітня в Києві не покращиться - локдаун подовжать на всі травневі свята.