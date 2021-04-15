Адміністрація Байдена збирається вивести війська з Афганістану [ Редактировать ]
Кінець найдовшої війни Сполучених Штатів. Адміністрація Байдена оголосила про намір остаточно вивести війська з Афганістану. Операцію почнуть 1 травня і завершать до 20 річниці нападів Аль-Каїди 11 вересня.
Синхронно з американцями своїх військових виведуть і інші держави під командуванням НАТО. Торік американці досягли історичної мирної угоди між рухом Талібан та урядом у Кабулі. Віднині США обіцяють підтримувати країну на шляху перетворень, однак тепер без військових засобів.
Джо Байден, президент США:
Ми застосували справедливість до Усами бен Ладена десять років тому. І з тих пір залишались в Афганістані, хоча на це не було явних причин. За останні 20 років терористична загроза стала більш розсіяною і пустила метастази у різних місцях. Тому немає сенсу концентрувати війська лише в одній країні. Ми не відвернемо увагу від загрози, ми усвідомлюємо свої можливості в регіоні, щоб запобігти появі нових терористичних угруповань.
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