Кінець найдовшої війни Сполучених Штатів. Адміністрація Байдена оголосила про намір остаточно вивести війська з Афганістану. Операцію почнуть 1 травня і завершать до 20 річниці нападів Аль-Каїди 11 вересня.

Синхронно з американцями своїх військових виведуть і інші держави під командуванням НАТО. Торік американці досягли історичної мирної угоди між рухом Талібан та урядом у Кабулі. Віднині США обіцяють підтримувати країну на шляху перетворень, однак тепер без військових засобів.

Джо Байден, президент США: