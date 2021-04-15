Кравчук рассказал о возвращении ядерного статуса Украине [ Редактировать ]
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук оценил возможность возвращения Украине ядерного статуса. По его словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня внешнеполитического курса страны.
"Есть четкие определения внешнеполитического курса. В нем нет позиции о восстановлении ядерного статуса. Есть другие позиции, которые сегодня очень для Украины важны. Это единство Европы ... А позиции о восстановлении ядерного статуса не существует", - отметил Кравчук.
Ранее посол в Германии Андрей Мельник заявил, что в случае, если Украину не примут в НАТО, страна будет вынуждена задуматься о возвращении ядерного статуса.
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