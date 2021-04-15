Україні доведеться подумати про ядерний статус, якщо її не приймуть до НАТО. Про це в інтерв'ю німецькому радіо заявив Посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Ситуацію дипломат називає катастрофічною - через найбільше з часів Другої Світової переміщення російських військ біля українських кордонів. Тож, аби захиститися від агресора, Україна потребує не лише солідарності Заходу, а й найсучасніших систем озброєнь.

Тому, вважає Мельник, Україна або має приєднатися до Північноатлантичного Альянсу, або озброюватися самостійно, зокрема, ймовірно, і ядерними установками.