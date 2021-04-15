справ Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю місцевому телебаченню. Водночас Анкара готова допомогти врегулювати конфлікт, адже зацікавлена у мирі в регіоні.

Минулого тижня під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини президент Реджеп Ердоган підтвердив послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема засудив незаконну окупацію Росією Кримського півострова.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:

Ми хочемо миру в Чорному морі, але напруга між Україною і Росією заважає цьому. У нас прекрасні стосунки з обома країнами. Ми не стаємо на бік жодної з країн і хочемо дипломатичного врегулювання конфлікту між ними. Наша позиція чітка, збалансована і конструктивна.

Туреччина розвиває доволі конструктивні й прагматичні стосунки з Росією у сфері економіки і торгівлі. Наприклад, через газогін "Турецький потік" Москва транспортує газ до Європи. Також Росія будує в Туреччині атомну станцію.

Однак останніми роками Анкара і Москва запровадили низку взаємних обмежень. Зокрема днями Росія до 1 червня заборонила польоти в Туреччину. Через це подорожі довелося скасувати понад півмільйона російських туристів.

Офіційно і Анкара, і Москва стверджують, що політичного підґрунтя заборона не має і стосується лише епідемічної ситуації.