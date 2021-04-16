Депутат от партии "Голос" Инна Совсун, которая задекларировала заработков на грантах в два раза больше, чем официальной зарплаты, внесла в свою декларацию о доходах за 2020 год криптовалюту.

Так, Совсун указала, что ее мужу Тарасу Доронюку принадлежит криптовалюта XRP Ripple в количестве 218,8.

Дата вступления в право собственности на актив - 07.12.2019 года.

При этом, в годовой декларации за 2019 год, Совсун наличие этой криптовалюты не отображала.

Таким образом, в 2019 депутат либо скрыла от НАПК наличие электронных денег, либо они, как говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров, были "нафантазированы".

По его словам, депутаы и чиновники в Украине "фантазируют" себе биткоины, "чтобы потом оправдать свой кэш и отбелить деньги".

"Ну, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали?", - иронизировал Федоров по этому поводу в своем телеграмм-канале.

Отметим, что НАПК результатов проверки декларации Совсун за 2019 год еще не публиковало. И теперь, вероятно, будет обязано спросить с депутата за сокрытие данных о криптовалютных сбережениях.

Также напомним, что декларируя гранты, полученные от Благотворительного Фонда Киевской школы экономики, Совсун в декларации за 2020 год, отобразили их, как "гонорар". Хотя аналогичные поступления в 2019 году она показывала, как "доходы от предпринимательской деятельности", на занятие которой народные депутаты не имеют права.