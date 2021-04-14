Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун подала декларацию о доходах за 2020 года. Согласно документу, доход политика от полученных грантов в два раза превышает официальную заработную плату.

Так, основным доходом семьи депутата от "Голоса" Инны Совсун в 2020 году стали поступления от нескольких неправительственных организаций (НПО). В декларации парламентария, которому законодательно запрещено заниматься бизнесом, эти суммы, были обозначены как "зарплата, полученная по совместительству" и "гонорар".

Поступления от этих же организаций указаны и в доходах мужа Инны Совсун, Тараса Доронюка. Но у него они записаны как "доход от занятия предпринимательской деятельностью".

Всего, Совсун получила таких "гонораров" в размере 181 тысяч гривен, а ее муж - 939,4 тыс. гривен. Суммарный "грантовый" доход супругов составил 1,12 млн гривен (в среднем 93 тысяч гривен в месяц). В то время, как второй источник дохода - зарплата народного депутата - всего 493 тысячи гривен, или 41 тысяча гривен в месяц.

Больше всего поступлений Совсун и Доронюк получили от Благотворительного фонда "Киевская школа экономики" - 496 тысяч гривен. Из них 359 тысяч гривен Доронюка задекларированы как "доход от предпринимательской деятельности", а Совсун свои 137 тысяч показала в виде "гонораров".

Кроме того в собственности Инны Совсун и Тараса Доронюка указана киевская квартира площадью 49,7 кв. метров и недостроенная квартира в 116 кв. метров в Киеве, а также автомобиль Ford Fiesta 2016 года выпуска.

На счетах в банках у сухранит наличными.

В собственности Инны Совсун и Тараса Доронюка указана киевская квартира площадью 49,7 кв. метров и недостроенная квартира в 116 кв. метров в Киеве, а также автомобиль Ford Fiesta 2016 года выпуска. На счетах в банках у супругов 275 тысяч гривен и 600 долларов США. Еще 25 тысяч долларов США семья держит наличными.

Рание Комментарии писали, Инна Совсун получает выплаты из благотворительного фонда, которые в прошлом году декларировала как "дохода от занятия предпринимательской деятельностью", которой депутаты Украины заниматься не имеют права.

Вполне вероятно, что Киевская школа экономики выплачивает своим преподавателям заработные платы через БФ с целью уклонения от уплаты налогов, которые не платят и получатели-предприниматели.