"Подход к решению проблемы домашнего насилия должен быть комплексным и всесторонним" - Юлия Левочкина [ Редактировать ]
Согласно данным, опубликованным открытой платформой Opendatabot, в Украине по итогам 2020 года наблюдается троекратное увеличение количества уголовных дел, связанных с проявлениям домашнего насилия. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина.
"В 2020 году количество уголовных дел, связанных с домашним насилием в Украине, составило 1877, что втрое больше по сравнению с 2019 годом. При этом 926 приговоров – обвинительные. В тоже время увеличилось и количество административных судебных дел, связанных с домашним насилием. В частности, в 2019 году – 108 791 дел, в 2020 – 124 770 дел", – отметила народный депутат.
Юлия Левочкина пояснила, что судебное преследование виновных является необходимой мерой обеспечения справедливости по отношению к пострадавшим, вместе с тем отметила, что эффективная борьба с домашним насилием никоим образом не может сводиться только к такому инструменту.
"Сама проблема домашнего насилия многофакторна, поэтому и подход к решению должен быть комплексным и всесторонним. Важно работать над предотвращением, привлечением виновных к ответственности и искоренением безнаказанности, защитой и должной реабилитацией жертв. Также должны иметь место согласованные действия различных субъектов, включая правоохранительные и судебные органы, социальные службы, учреждения по защите детей, представителей гражданского общества и других заинтересованных лиц. Не менее важна разъяснительная работа, направленная на борьбу с укоренившимися стереотипами. Это позволит скорректировать модели поведения в обществе и даст позитивный результат в будущем", – резюмировала Юлия Левочкина.
Напомним, в июле 2020 года в рамках проекта #PACEVoices под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы член украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина совместно с участницами кампании Girl2Leader Ukraine опубликовала видеообращение, в котором обратила внимание на нарастающую угрозу во время пандемии и призвала бороться с домашним насилием.
Girl2Leader Ukraine является частью всемирной кампании Girl2Leader, действующей под эгидой Глобального форума женщин-политических лидеров (Women Political Leaders Global Forum). Глобальный форум WPL – это объединение женщин из большинства стран мира, занимающих высшие государственные должности. В Украине Girl2Leader Ukraine действует с 2018 года под патронатом Посла кампании, народного депутата Украины Юлии Левочкиной.
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