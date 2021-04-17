Велика Британія в жалобі. В останню путь провели принца Філіпа - чоловіка королеви Єлизавети Другої. Похорон, за королівськими мірками, був доволі скромним. Цього просив і сам герцог Единбурзький. Ще за життя він до дрібниць продумав траурну церемонію.

Були тільки найрідніші. Та чи вдалося монаршій сім'ї об'єднатися в цей день і забути про сімейні чвари? Світлана Чернецька розкаже.

Зазвичай такі важливі події в житті монаршої родини збирають багатотисячні натовпи. Найпалкіші прихильники корони навіть ночують на вулиці, щоб зайняти місце, звідки найкраще видно жалобну процесію. Але через пандемію людей закликали не приїжджати на похорон принца Філіпа. А саму церемонію провели за високими стінами Віндзорського замку.

Утім, уникнути зібрання людей все одно не вдалося. Насамперед через засилля преси, тут журналісти з усього світу. А місцеві жителі, які звикли до монарших подій, за звичкою прогулюються біля замку.

Фіона Трай, жителька Віндзора:

Це абсолютно не той масштаб, на який ми очікували. Але це ознака часу. І я впевнена, що для королівської сім'ї так навіть краще, бо дає можливість зробити цю подію особливою і сімейною, без натовпу людей.

Джеффрі Трай, житель Віндзора:

Я представник п'ятого покоління жителів Віндзора і лазив по стінах цього замку підлітком. Часто зустрічав королеву просто в місті, а з її чоловіком перетинався на кількох подіях. Для нас це дуже велика втрата, ми сумуємо разом із Її Величністю.

Сам принц Філіп хотів скромного похорону. І наказав не виставляти домовину для масового публічного прощання. Як він і заповів, його тіло після смерті не залишало Віндзорського замку. Саме тут, 8 днів томУ, він мирно помер. Та все ж Його Високість був старійшиною монаршої родини, тож прощаються з ним із королівськими почестями. Нехай і набагато стриманішими.

Помпезності та видовищності церемонії надають збройні сили країни. Тут понад 700 військових, серед них чотири оркестри. Це представники усіх видів військ, а насамперед - королівського флоту. Адже сам принц служив капітаном корабля й до кінця життя мав тісний зв'язок із армією.

На домовині принца шабля, адміральський кашкет та квіти від дружини. А оповита труна його особистим штандартом. Леви та білий хрест символізують данську та грецьку спадщину. Чорні й білі смуги вшановують сім'ю Маунтбаттенів, яка виховала Філіпа, а Единбурзький замок відображає герцогський титул. У каплиці виставлені дев'ять подушок із медалями та нагородами принца.

Стівен Сегрейв, підполковник:

Герцог Единбурзький мав 61 нагороду з 53 різних країн, і просто не було місця, щоб представити усі на похороні. Тож вирішили виставити лише ті, які мали найбільше значення для принца. Він, безумовно, брав участь у плануванні цієї деталі, тобто це його рішення.

Традиційно на державних похоронах домовину везуть на лафеті. Але принц хотів, щоб його провели в останню путь саме на цьому автомобілі Ленд Ровер. Це особлива модель, над якою 5 років тому працював сам покійний.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Символічно, що Його Високість доставлять до останнього місця спочину в Ленд Ровері, який він сам спроєктував - із довгою колісною базою та місткою задньою кабіною. Оскільки унікальний і своєрідний силует цього транспорту нагадує світові, що він насамперед був дуже практичною людиною, котра могла взяти щось традиційне, чи то машину, чи то величну національну установу, і знайти власний спосіб вдосконалити, адаптувати до 20 і 21 століття.

За труною йдуть найближчі родичі. Найстарший син Чарльз, дочка Анна, далі сини Ендрю й Едвард, онуки Гаррі та Вільям. Замикає процесію Роллс-ройс із Її Величністю.

Зазвичай на такі події представники монархії одягають парадні військові костюми. Але одразу два члени сім'ї позбулися права їх носити через відхід від королівських обов'язків. Онук Гаррі з власного бажання, а син Ендрю - через скандальний зв'язок із покійним мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном.

Тож королева розпорядилася нікому не вдягати військові форму. У третьому ряду ще одна точка напруження. Брати Вільям і Гаррі крокують не пліч-о-пліч, між ними йде кузен Петер Філіпс. Принци досі не помирилися після одкровень Гаррі в інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Більшість учасників процесії не заходять до каплиці. Через пандемію кількість гостей на похороні обмежена до 30 людей. Тож присутні лише найближчі родичі й особистий секретар принца. Навіть прем'єр Борис Джонсон не відвідав подію, щоб його місце міг посісти хтось із близького оточення Його Високості.

Ми зібралися тут, у каплиці Святого Георга, щоб віддати в руки Бога душу його раба принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Жодних коронавірусних винятків для монаршої родини. Її Величність, як і решта осіб, не знімає маски. А в церкві між усіма присутніми зберігається соціальна дистанція.

Хто запрошений, яка музика лунає, які військові почесті віддають - усе це відповідає побажанням самого принца. Поховали принца в королівській гробниці Віндзорського замку.