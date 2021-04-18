Коронавирус в Украине продолжает бушевать: статистика на 18 апреля [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 17 апреля, зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболело в том числе 456 детей и 161 медработник.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 4 274 человека;
- летальных случаев - 250;
- выздоровело - 6 523 человека;
- проведено тестирований за сутки - 60 380 (в том числе методом ПЦР - 27 278, методом ИФА - 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 544).
За все время пандемии в Украине
- заболело - 1 946 510 человек;
- выздоровело - 1 482 079 человек;
- летальных исходов - 39 786;
- проведено ПЦР-тестов - 8 942 671.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.
За минувшие сутки прививки от коронавируса получили 3 333 человека, с начала прививочной кампании - 449 194 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.
Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Pfizer нарешті в Україні. Із затримкою у два місяці до нас приїхали аж 117 тисяч доз німецько-американської вакцини
Серед лідерів за кількістю інфікувань Київ, Харківська, Львівська, Дніпропетровська та Одеська області. За вчора перше щеплення китайською вакциною отримали понад 13 тисяч українців. Загалом в країні щеплено майже 433 тисячі людей
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в інтерв'ю одному з національних каналів, в Україні третя хвиля, а переважна більшість хворіє на британський штам
Одна з найефективніших серед усіх вакцин виробництва Pfizer прибула в Україну, хоча і з затримкою у два місяці. Препарат від американсько-німецької команди розробників досить примхливий, вимагає зберігання за наднизьких температур
В пятницу, 16 апреля, во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса