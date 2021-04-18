Фото: ситуация с коронавирусом в Украине на 18 апреля Источник: Pixabay

В Украине за минувшие сутки, 17 апреля, зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



По его словам, заболело в том числе 456 детей и 161 медработник.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 4 274 человека;

летальных случаев - 250;

выздоровело - 6 523 человека;

проведено тестирований за сутки - 60 380 (в том числе методом ПЦР - 27 278, методом ИФА - 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 544).

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 946 510 человек;

выздоровело - 1 482 079 человек;

летальных исходов - 39 786;

проведено ПЦР-тестов - 8 942 671.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

За минувшие сутки прививки от коронавируса получили 3 333 человека, с начала прививочной кампании - 449 194 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.

Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.

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