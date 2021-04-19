В Украине Е-паспорта приравняли к бумажным [ Редактировать ]
В издании "Голос Украины" был опубликован закон, приравнивающий цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным. Однако он вступит в силу позже.
"Закон вступает в силу с 23 августа 2021, кроме пункта 2 этого раздела, который вступает в силу со дня опубликования настоящего закона", - гласит документ.
В силу вступили нормы закона, которые предусматривают, что Кабинет министров в течение трех месяцев со дня опубликования документа обязуется:
обеспечить разработку и утверждение нормативно-правовых актов, вытекающих из настоящего закона;
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим документом;
обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.
"Кабинету министров в 2022 году проинформировать Верховную раду о состоянии выполнения этого закона", - сказано в документе.
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Крмое того, государственное предприятие "Полиграфический комбинат Украина" увеличит цены на бланки биометрических документов. Чиновники заверили, что стоимость биометрических паспортов для выезда за границу, внутренних документов граждан Украины и вида на жительство возрастет не сильно.
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