NASA успішно запустила вертоліт на Марсі [ Редактировать ]
Вертоліт на Марсі! В NASA повідомили про перший успішний політ мінігелікоптера на Червоній планеті. Він піднявся над поверхнею Марса приблизно на три метри та протримався на цій висоті близько 30 секунд.
Згодом мінігелікоптер здійснив посадку та передав на Землю знімки зі своєї відеокамери. Вертоліт NASA став першим літальним апаратом, який здійснив політ на іншій планеті.
Нагадаю, з середини лютого на Марсі триває місія марсоходу Perseverance. Його мета - пошук ознак минулого життя на планеті та збір марсіанських гірських порід.
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