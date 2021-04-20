В Україні за добу інфікувалися коронавірусом 6,5 тисяч людей [ Редактировать ]
Шість з половиною тисяч інфікувань Ковідом в Україні за минулу добу. 214 людей померли. Найбільше нових випадків - на Дніпропетровщині, Харківщині, Львівщині та в Києві.
Щепилися проти коронавірусної інфекції майже півтори тисячі українців, загалом від початку кампанії - приблизно пів мільйона.
Нині триває імунізація українців вакциною від Пфайзер, її минулого тижня доправили в Україну за програмою Ковакс. Ці дози отримають мешканці будинків для літніх людей, працівники ДСНС і прикордонники.
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