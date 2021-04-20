Шість з половиною тисяч інфікувань Ковідом в Україні за минулу добу. 214 людей померли. Найбільше нових випадків - на Дніпропетровщині, Харківщині, Львівщині та в Києві.

Щепилися проти коронавірусної інфекції майже півтори тисячі українців, загалом від початку кампанії - приблизно пів мільйона.

Нині триває імунізація українців вакциною від Пфайзер, її минулого тижня доправили в Україну за програмою Ковакс. Ці дози отримають мешканці будинків для літніх людей, працівники ДСНС і прикордонники.