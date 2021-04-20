Митець із Брюсселя винайшов мінітеплицю для вулиці [ Редактировать ]
"Портативну оазу" винайшов митець із Брюсселя. І використовує його замість захисної маски. Ален Вершурен розгулює вуличками бельгійської столиці в такій собі мінітеплиці.
В екокоробці ростуть чебрець, розмарин і лаванда. Таким перфомансом чоловік сподівається заохотити людей краще дбати про довкілля. Мовляв, дихати в такому ковпаку значно легше, аніж у захисній пов'язці.
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