В Киеве ребенок провалился в технический колодец, глубиной 4 метра, находящийся во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Мальчика удалось спасти благодаря бдительным прохожим.

Люди услышали крики мальчика и немедленно позвонили в столичным спасателям, которые оперативно прибыли на место происшествия, что на улице Вифлеемской, 12 в Днепровском районе. Также на место была вызвана карета "скорой" помощи, чтобы, в случае чего, немедленно госпитализировать его.

Отмечается, что спасатели начали спецоперацию, в ходе которой мальчику на 4 метра спустили трехколенную лестницу, после чего его передали медработникам. Оказалось, что несмотря на то, что колодец был захламлен мусором и строительными материалами, ребенок не получил никаких повреждений и отделался лишь легким испугом.

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