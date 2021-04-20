Водяне і Золоте-4 - найгарячіші точки на східному фронті сьогодні. Противник і далі щодня обстрілює українські позиції. Від початку цієї доби - били переважно з гранатометів. Обійшлося без втрат у нашому війську. Більше про ситуацію на передовій - наш воєнкор Руслан Смєщук.

Ці стовпи диму, як указівники на місцях розривів мінометних мін. Це наслідки чергового обстрілу українських позицій на Світлодарській дузі. Міни почали прилітати посеред білого дня, бійці ледь встигли сховатися в укриття - тож минулося без поранених.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вибух бачили, осколки долітали...просвистіли точніше.

Ані дня без прильотів, кажуть вояки. Такі обстріли для них - уже звичне явище.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Реґулярно прострілюють, особливо, як туманчик. Вчора приход був, 120, безпілотники літають, дивляться як у нас тут.

І з кожним днем ворожі атаки стають дедалі частішими й потужнішими. Раніше, бувало, хоч декілька днів, а то й тиждень повної тиші видавався. Тепер усе інакше.

Денис, військовослужбовець Збройних сил України:

Почастішали обстріли супротивника за цей тиждень. Стріляють з мінометів, 120, крупнокаліберних. І зі стрілецької зброї, теж крупнокаліберной.

Але крім таких явних бойових дій, тут на лінії зіткнення і у прифронтовій смузі триває і інша, більш підступна війна.

А це вже селище Зайцеве, на самому фланзі Світлодарської дуги. Другий тиждень поспіль його закидають протипіхотними мінами. Ось вони, ці ПОМ-2. Немов павук, боєприпас вусібіч випускає шнури детонації. Якщо їх зачепити - заряд спрацює.

Вон там осторожно, она лежит под сараем.

Ось так працюють військові сапери. Спочатку знаходять запущені за допомогою гранатометів міни. А потім знищують шляхом підриву, бо розмінувати їх неможливо.

Днями вояки на цьому напрямку знищили понад десяток таких підступних пасток.