Погода в Украине в среду, 21 апреля, будет теплой, но дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют небольшие осадки с прояснениями.

В то же время метеорологи отмечают, что по всей территории страны столбики термометров будут показывать +11...+16 градусов. Самой высокой температура будет в Херсонской и Николаевской областях - +15...+17 градусов.

В западных областях прогнозируют осадки, стоит ожидать слабый дождь. Температура составит +12 ... +15 градусов. На Востоке ситуация зеркальная - небольшие осадки. Днем там температура воздуха будет колебаться от +12 до + 16 градусов.

На севере страны также влажно. Отметки на термометрах покажут + 11...+14 градусов. В южных регионах дожди, но в Херсонской области будет светить солнце. Следует ожидать + 13...+17 градусов.

В Киеве 21 апреля прогнозируют осадки. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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