Переповнені лікарні та "червоні" регіони. Через нову хвилю коронакризи медики працюють на межі фізичних можливостей, а вся країна потерпає від карантинних обмежень. До боротьби з поширенням вірусу нерідко долучається бізнес, вкладаючи власні ресурси.

Як місцеве підприємство в Рівному допомагає рятувати життя?

Ми на "Рівнеазоті", найбільшому в Західній Україні заводі з виробництва мінеральних добрив. Цей цех спеціалізується на газоподібному азоті. Азот - основа мінеральних добрив. Тепер, окрім цієї продукції, тут продукують кисень для лікарень! Його добувають зі звичайного повітря. Весь процес автоматизований та безперервний.

Микола Потапчук, заступник головного інженера ПрАТ "Рівнеазот":

Було проведено його аналіз в незалежній лабораторії, яка акредитована, атестована. По всіх параметрах технічний кисень відповідає вимогам, які ставляться до кисню медичного.

Кисень ретельно перевіряють на всіх етапах. Щодоби на підприємстві можуть заправляти 160 балонів.

Микола Потапчук, заступник головного інженера ПрАТ "Рівнеазот":

Ми бачимо дві рампи, до яких підключені балони для кисню одночасно для заповнення восьми балонів. Значить в балонах набирається 150 атмосфер і в один балон поміщається шість кубічних метрів кисню.

Заповнені балони тут довго не затримуються.

Роман Миколайчук, заступник начальника цеху "Аміак-1":

Щодоби ми відвантажуємо на потреби лікарні близько 90-130 балонів.

Загалом уже відвантажили в лікарні Рівненщини дві тисячі балонів. Причому безкоштовно.

Михайло Заблуда, голова правління ПрАТ "Рівнеазот":

Когда возникла такая ситуация востребованности кислорода для медицинских целей, мы предложили медикам: пожалуйста, берите у нас этот кислород. Мы составили график. Больницы дали нам свои заявки. Мы полностью покрываем их потребность.

Ось ці балони в лікарню в Клевані привезли з "Рівнеазоту" лише кілька годин тому.

Мені подзвонили, що кисень закінчився. Мені треба швидко переключити з шести балонів - хоч би один підключити.

Зараз у лікарні близько ста хворих на коронавірус. Багато з них - тяжкі й потребують кисневої терапії. Тож щодоби тут використовують до 20 балонів.

Ігор Гудима, головний лікар Клеванської лікарні імені Михайла Вервеги:

Ми возили до останнього часу кисень з Березнего, який поставляв Львівський хімзавод і це безумовно виходило і дороговартісно, тому що за балони платили близько трьох тисяч гривень. Завдяки "Азоту", ми маємо дуже велику економію.

Тільки цій лікарні підприємство надало 250 балонів. Кисень від рівненських хіміків отримують сім медзакладів. До речі, завод допомагає не лише киснем.

Ігор Дундюк, заступник головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні:

Нам вони допомагали робити ремонт, закупівлю обладнання, закупівлю апаратів - подарував один апарат ШВЛ.

Рівненщина останній місяць постійно балансує на межі "помаранчевої" та "червоної" зон. Нині в лікарнях області перебуває майже 1200 ковідних хворих. Завод "Рівнеазот", який входить до азотного бізнесу Group DF, допомагає семи медзакладам Рівненщини.

Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF:

Мы уверены в том, что роль крупного бизнеса в период коронавируса возрастает. Все предприятия Group DF Дмитрия Фирташа проводят системную помощь в регионах присутствия. Это помощь в области медицины, образования, благоустройства городов, но в 2020-2021 году особый акцент идет на помощь медицине.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної державної адміністрації: