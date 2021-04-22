Фіни разом зі шведами не є членами організації

Саміт НАТО відбудеться в Брюсселі 14 червня. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, порядок денний зустрічі буде змістовним. Зокрема, порушать питання російської агресії, тероризму, змін клімату та посилення позицій Китаю.

І, майже одночасно з новиною про дату саміту, пролунала заява президента Фінляндії - його країна розглядає можливість вступу до Альянсу.

Фіни разом зі шведами не є членами організації, однак - на тлі агресивних дій РФ - активно поглиблюють співпрацю з НАТО.